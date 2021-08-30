سفير خادم الحرمين في المجر يقيم مأدبة غداء لفريق الصقور السعودية

يشاركون في فعاليات معرض كيشكمت الجوي ٢٠٢١

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المجر عبدالخالق بن راشد بن رافعه، اليوم، مأدبة غداء بدار سكنه على شرف فريق الصقور السعودية المشارك في فعاليات معرض كيشكمت الجوي ٢٠٢١ في المجر.

ورحب خلال المأدبة بالحضور وهنأهم على الصورة المشرفة التي ظهر بها الفريق خلال المعرض، فيما حضر المناسبة نائب السفير نايف بن ملافخ وأعضاء السفارة.