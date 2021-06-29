أسرة البراك تحتفل بزواج "عزام" وكريمة عماد العسكر

في أجواء احتفالية، عمّتها الفرحة، تم بحمد الله وتوفيقه- ليلة الأحد الماضي- زواج عزام بن محمد البراك، على كريمة عماد العسكر، وذلك في قاعة بانوراما بالرياض. وقد تمت مراسم الاحتفال مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازات الصحية.


"سبق" تبارك للعروسين، وتدعو الله لهما بالسعادة الدائمة، والذرية الصالحة.

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29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442 12:27 AM

أسرة البراك تحتفل بزواج "عزام" وكريمة عماد العسكر

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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في أجواء احتفالية، عمّتها الفرحة، تم بحمد الله وتوفيقه- ليلة الأحد الماضي- زواج عزام بن محمد البراك، على كريمة عماد العسكر، وذلك في قاعة بانوراما بالرياض. وقد تمت مراسم الاحتفال مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازات الصحية.


"سبق" تبارك للعروسين، وتدعو الله لهما بالسعادة الدائمة، والذرية الصالحة.

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