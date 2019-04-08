10221 مستفيدًا من خدمات العيادات الخارجية بمستشفى القيصومة خلال 6 أشهر

"الإسعاف والطوارئ" يستقبل ١٠٦٧٤٤ مراجعًا وعدد المنومين 123 مريضًا

نشرت "صحة حفر الباطن" إحصائية حديثة عن خدمات مستشفى القيصومة العام خلال النصف الأول من العام الجاري 1440هـ؛ كاشفة عن أن قسم الإسعاف والطوارئ استقبل (١٠٦٧٤٤) مراجعًا، و١٠٢٢١ مراجعًا لقسم العيادات الخارجية، وبلغ عدد المنومين (123) مريضًا.

وأضافت أنه تم إجراء (2717) فحصًا إشعاعيًّا، وبلغ إجمالي الوصفات الطبية المصروفة (١٠٧٩٥٧) وصفة، بالإضافة إلى فحص (٣١٧١٦) عينة في قسم المختبر، ونفّذ قسم الطب المنزلي في المستشفى خلال نفس الفترة (582) زيارة للمرضى من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفتت إلى أنه خلال هذه الفترة تم تدشين عدد من المشاريع التطويرية في مستشفى القيصومة، والتي أسهمت في تطوير الخدمة المقدمة للمستفيدين منها، كما تم دعم المستشفى بعدد من الكوادر الطبية، وافتتاح عدد من العيادات الجديدة، إضافة إلى تدشين عيادة لمكافحة التدخين وقاعة للتدريب.