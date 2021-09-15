أولياء أمور بالعرضية الشمالية: تكييف المدرسة لا يعمل والحرارة 40

"تعليم القنفذة": أنهينا الصيانة وفق الخطة وننتظر وصول مكيفات جديدة من الوزارة

ناشد عددٌ من أولياء أمور طلاب إحدى مدارس تعليم القنفذة، المسؤولين، باستبدال أو إصلاح أجهزة التكييف في المدرسة التي يتجاوز طلابها 280 طالباً، فيما أكّد تعليم القنفذة الصيانة المسبقة وخلو مستودعاتها من أجهزة التكييف.

وقال عدد من أولياء أمور طلاب مدرسة العز بن عبدالسلام بمكتب تعليم العرضية الشمالية: يدرس أبناؤنا في أجواء تزيد درجة حرارتها على 40 درجة مئوية في مدرستهم التي لا تكاد تعمل بها أجهزة التكييف، حيث بعضها متعطل والأخرى ضعيفة وسيئة التبريد وقديمة الصنع، مؤكدين أن الحكومة تولي التعليم والنشء أولوية قصوى وتهتم كثيراً بإيجاد بيئة تعليمية مناسبة وجاذبة.. وناشدوا مسؤولي التعليم باستبدال أجهزة التكييف بأجهزة جديدة تسهم في إيجاد بيئة تعليمية صحية.

"سبق" عرضت الشكوى على متحدث تعليم القنفذة محمد شار المرحبي؛ الذي قال "بعد التواصل مع القسم المختص أوضح أن الصيانة قامت بعملها في صيانة المكيفات حسب الخطة الموضوعة ولا توجد مكيفات في المستودعات، فقد وزعت سابقاً حسب الاحتياج والأولوية، وننتظر وصول مكيفات جديدة من الوزارة".