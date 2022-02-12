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خطوة تلت تنبيهاً كويتياً.. بعد تحذيرات عدة دول من ارتفاع التوتر بالمنطقة

خوفاً من الغزو الروسي.. الإمارات تحث رعاياها على تأجيل السفر إلى أوكرانيا

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على خلفية تصعيد التوترات حول أوكرانيا بين روسيا والغرب، دعت الإمارات رعاياها إلى الامتناع عن زيارة كييف في الوقت الراهن.



وذكرت السفارة الإماراتية في بيان نشرته اليوم السبت أنها "تهيب بمواطني الدولة تأجيل السفر حالياً إلى أوكرانيا"، ودعت جميع الإماراتيين المتواجدين في هذا البلد حالياً للتواصل مع سفارتهم عبر خط هاتفي طارئ.



ويأتي ذلك بالتزامن مع حث الكويت رعاياها المتواجدين في أوكرانيا على مغادرة هذا البلد "حفاظاً على سلامتهم"؛ وفق روسيا اليوم.



وجاءت خطوة الإمارات في وقت اتخذ فيه عدد من الدول خطوات في سبيل إجلاء بعض دبلوماسييها وعوائلهم من أوكرانيا، وحذرت مواطنيها من السفر إليها، على خلفية الأنباء الغربية عن تخطيط روسيا لـ"غزو" هذا البلد.



من جانبها أكدت روسيا التي نفت مراراً وتكراراً وجود أي خطط لديها لمهاجمة أوكرانيا؛ خفض عدد موظفي بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا تحسباً لاستفزازات محتملة من قبل حكومة كييف أو دول أخرى.