تعديل موعد صرف إعانة صغار مربي الماشية في شهر ذي الحجة

للدورة الحادية عشرة لتوافق السابق مع إجازة عيد الأضحى المبارك

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تغير موعد صرف الدورة الحادية عشرة من دفعة برنامج دعم صغار مربي الماشية ليكون في 9/ 8/ 2020م.

وبينت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" أن التعديل جاء بسبب توافق موعد الصرف السابق مع إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تم التعديل حرصاً على خدمة المستفيدين وتلقي اتصالاتهم واستفساراتهم المتعلقة بالدعم على الرقم الموحد 19930 وعبر حساب خدمات المستفيدين على موقع "تويتر".

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25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441 02:45 PM

للدورة الحادية عشرة لتوافق السابق مع إجازة عيد الأضحى المبارك

تعديل موعد صرف إعانة صغار مربي الماشية في شهر ذي الحجة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تغير موعد صرف الدورة الحادية عشرة من دفعة برنامج دعم صغار مربي الماشية ليكون في 9/ 8/ 2020م.

وبينت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" أن التعديل جاء بسبب توافق موعد الصرف السابق مع إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تم التعديل حرصاً على خدمة المستفيدين وتلقي اتصالاتهم واستفساراتهم المتعلقة بالدعم على الرقم الموحد 19930 وعبر حساب خدمات المستفيدين على موقع "تويتر".

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