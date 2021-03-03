﻿الأعضاء الذهبيون للاتفاق يحفزون اللاعبين .. والمالكي وهزازي: عازمون على الظفر بنقاط النصر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق اليوم الأربعاء تدريباته استعدادًا لمواجهة النصر يوم الجمعة المقبل على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن الجولة الـ22 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وقد حث العضو الذهبي لنادي الاتفاق عدنان المسحل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق للتقدم في سلم الترتيب، جاء ذلك في اجتماعه مع لاعبي النواخذة قبل بدء تدريبات الفريق مساء اليوم الأربعاء على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق، وقال المسحل:” أتيت لتوجيه رسالة مني ومن العضويين الذهبيين عبدالرحمن الراشد وعبدالرحمن البنعلي نحثكم فيها على تقديم أفضل المستويات في المباريات المتبقية في الـ9 جولات المقبلة” وأضاف:” نثق فيكم وبإمكاناتكم للفوز في المباريات المقبلة والتقدم في سلم الترتيب لتحقيق مركز متقدم يليق باسم نادي الاتفاق”.

وبدأ التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي بتمارين لياقية بالكرة، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية واختتم المران بمناورة تكتيكية.

من جانب آخر شدد مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أحمد المالكي على أهمية مواجهة فريقه عندما يستضيف فريق النصر، مشيرًا إلى أنهم يدركون مدى قوة المباراة إلا أنهم عازمون على تعويض الخسارة والظفر بالنقاط الثلاث.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد المالكي إلى جانب لاعب الوسط علي هزازي والذي عقد مساء اليوم الأربعاء في قاعة المؤتمرات بالنادي، وذلك للحديث عن مواجهة الاتفاق أمام النصر ضمن مواجهات الجولة الـ22 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال:” من دون شك مباراة قوية ومهمة أمام فريق صعب ومتمرس، سعينا خلال الفترة الماضية لتصحيح الأخطاء التي وقعنا فيها إلى جانب دراسة مكامن القوة والضعف في الفريق المنافس”.

وأضاف:” نشكر العضو الذهبي عدنان المسحل على زيارته للفريق، ونثمن الرسالة التي وجهها للاعبين من قبله ومن عبد الرحمن الراشد وعبد الرحمن البنعلي، ومن دون شك رسالة الأعضاء الذهبيين ستشكل دفعة قوية لنا لتقديم النتائج الأفضل وتحقيق مركز متقدم يليق بنادي الاتفاق”.

في حين أكد لاعب وسط الاتفاق علي هزازي أن فريقه جاهز لمواجهة النصر مشيرًا إلى أن زملاءه اللاعبين يستشعرون أهمية المرحلة لتعويض الخسارة الماضية والسعي لتحقيق الانتصارات لإسعاد جماهير فارس الدهناء. وقال”: نعتذر لجمهور الاتفاق على الخسارة الماضية من أمام التعاون، ونعدهم بتقديم الأفضل بإذن الله في مواجهة النصر والتي سنسعى خلالها لتحقيق النقاط الثلاث”.