عوالق ترابية على جازان تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً

الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل 11 محافظة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات: (أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.