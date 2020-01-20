بالفيديو.. هكذا طبّقت مدارس الدمام تدريس اللغة الصينية

"سبق" تواجدت في أحد الفصول بثانوية الملك عبدالله ورصدت

تواجدت "سبق" في مدرسة ثانوية الملك عبدالله بن العزيز التابعة لقطاع شرق الدمام بتعليم المنطقة الشرقية مع بدايات تطبيق اللغة الصينية في المدرسة، وهي الوحيدة مع مدرسة ثانوية الخبر المطبقتين لتدريس اللغة الصينية كمنهج دراسي في المرحلة الأولى.

والتقت "سبق" بعدد من الطلاب والمعلمين المدرسين لهذه المادة، حيث أكدوا أن هذه اللغة ستفتح لهم مجالات عدة في الحياة العلمية والعملية.

وقال مدير مكتب التعليم بشرق الدمام محمد مبارك الزهراني: نؤكد متابعة تدريس اللغة الصينية في ثانوية الملك عبدالله بن عبدالعزيز التابعة لقطاع تعليم شرق الدمام، بالإضافة إلى مدرسة ثانوية الخبر، وقد تم التأكد من توفير جميع الكتب الدراسية لجميع الطلاب بما فيها كتب اللغة الصينية.

وأضاف: تعدّ الصين دولة اقتصادية كبرى، ولم تعد اللغة الإنجليزية هي اللغة الحصرية الوحيدة، بل نحن انفتحنا على العالم، وتعلم اللغة الصينية يعتبر فرصة، وها هي الفرصة جاءت إلى الطلاب الذين لا بد أن يستغلوا هذه الفرصة بتعلم اللغة الصينية وفق اجتهاد وحرص الطالب، وهذا ما لمسناه منهم في بداية تطبيق تدريس اللغة الصينية.

وأعرب قائد المدرسة عبدالعزيز بن عايض الزهراني عن سعادته وفخره بأن ثانوية الملك عبدالله بالدمام كونها أولى المدارس التي بدأت بتدريس اللغة الصينية على مستوى المملكة، داعياً لأبنائه الطلاب بالتوفيق والنجاح في اكتساب اللغة الجديدة تحدثاً وكتابةً على أوسع نطاق تعليمي.

وأشاد معلما مادة اللغة الصينية بالمدرسة مشعل العتيبي وخالد العتيبي بتجاوب أبنائهم الطلاب مع الالتحاق بالبرنامج لتعلم اللغة، وحرصهم الشديد على اكتسابها والحصول على أكبر قدر من المعلومات المتعلقة بها؛ رغبة منهم بمستقبل أفضل لأنفسهم، وخدمة لدينهم ومليكهم ووطنهم.

وقد شرعت وزارة التعليم، أمس الأحد، بتوزيع مناهج الكتب الصينية لبعض المدارس كمرحلة أولى؛ تنفيذاً لتوجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بإدراج اللغة الصينية كمقرر على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات السعودية.

ويأتي هذا التطور بهدف تعزيز العلاقات الثقافية مع دولة الصين الشعبية إضافة إلى تأسيس أجيال من المواطنين، يتقنون اللغة الصينية بشكل جيد، حتى يمكنهم الاستفادة القصوى من الخبرات والمعارف الصينية في جميع المجالات مستقبلاً.

وسيتم تطبيق المنهج الصيني على ثلاث مدن هي منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومحافظة جدة، من خلال 12 مدرسة تتضمن في منطقة الرياض "ث/ مجمع الملك سعود (بنين)، ث/ الأمير فيصل بن فهد (بنين)، ث/ 124 (بنات)، ث/ 128 (بنات)"، وفي المنطقة الشرقية "ث/ الملك عبدالله بن عبدالعزيز (بنين)، ث/ الخبر (بنين)، ث/ سناء الجعفري (بنات)، ث/ 28 (بنات)"، وفي محافظة جدة "ث/ مجمع الأمير سلطان (بنين)، ث/ الثغر بالخالدية (بنين)، ث/ 61 (بنات) وث/ 74 (بنات)".

وبهذه الخطوة، تلتحق المملكة بخُمس سكان العالم الذين يتكلمون الصينية، بدءاً من الدولة الأم، مروراً بسنغافورة، ووصولاً إلى الدول المحيطة بها.

ويدرك سمو ولي العهد، حجم التقدم العلمي والتقني الهائل الذي تتمتع به الصين وشعبها، كما يدرك أن محاكاة هذه الدولة فيما حققته من إنجازات علمية، ونهضة صناعية، جعلتها من أكبر اقتصادات العالم، الأمر الذي يحتاج في المقام الأول، إلى التعايش معها، ومخاطبة أهلها بلغتهم؛ للتعرف على تاريخهم وأسلوب حياتهم، الذي جعلهم يصلون إلى ما وصلوا إليه من نهضة سيتحاكى بها تاريخ البشرية.