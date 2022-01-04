كيف عاد الى أمه بعد 33 عاماً على اختطافه بطريقة أغرب من الخيال؟

استطاع صيني العثور على أمه بعد مرور أكثر من 30 عاماً على اختطافه، بفضل خريطة رُسمت من وحي الذاكرة.

"لي جينغوي" كان في الرابعة من عمره عندما استدرجه أحدهم بعيدًا عن منزل عائلته، وباعه لعصابة تتاجر في الأطفال.

وفي 24 ديسمبر المنصرم، نشر جينغوي خريطة رسمها بخط يده عبر تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو، المعروف في الصين باسم "دوين".

الشرطة قارنت بين الرسم الذي نشره جينغوي وقرية صغيرة كانت امرأة تسكن فيها قد أبلغت عن اختفاء ولدها قبل أكثر من 30 عاما.

وبعد إجراء فحوص الحمض النووي، التأم شمل الأم وابنها في مقاطعة يونان جنوب غربي الصين .