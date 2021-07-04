فلسطين تسجل 86 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة و224 تعافيًا

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة، و224 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1.1%.