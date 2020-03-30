سلطات مفتوحة لرئيس الوزراء المجري لمكافحة "كورونا"

منها معاقبة معرقلي إجراءات تفشي الفيروس بالسجن

حصل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم الاثنين على حق الحكم بمرسوم بعد أن مرَّر حزبه "فيدس" قانونًا في البرلمان، يمنحه سلطات إضافية مفتوحة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

ويفرض هذا القانون عقوبة السجن لمدد تصل إلى خمس سنوات على مَن يعرقل إجراءات احتواء انتشار الفيروس، وعلى من ينشر معلومات خاطئة تتعلق بالأزمة، وفقًا لـ"رويترز".

واعتبرت جماعات حقوقية أن القانون ربما يُستخدم لإسكات الصحفيين.

وأثار التشريع الذي يمدد حالة الطوارئ انتقادات من أحزاب المعارضة وجماعات حقوق الإنسان والمجلس الأوروبي، وهو الهيئة الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان في أوروبا؛ لأنه لا يحتوي على إطار زمني.



