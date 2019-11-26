رئيس حزب المحافظين البريطاني يزور المركز الثقافي الإسلامي ويؤكّد دوره وأهميته

لرفع مستوى التواصل مع المجتمعات الإسلامية في لندن

قام رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا جيمس كليفيرلي؛ بزيارة للمركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة البريطانية لندن، وتأتي هذه الزيارة في إطار رغبة الحكومة البريطانية في رفع مستوى التواصل مع المجتمعات الإسلامية في بريطانيا، انطلاقاً من المؤسسات الإسلامية الفاعلة في الساحة، وعلى رأسها المركز الثقافي الإسلامي في لندن.

وشملت الزيارة جولة مع المدير العام الدكتور أحمد الدبيان؛ للتعرف على مرافق المركز وخدماته وأعماله، وفي أثناء الجولة قدم مدير المركز لرئيس الحزب شرحاً وافياً عن تاريخ المركز وأهدافه وإنجازاته وأعماله وتأسيسه بصفته مؤسسة بريطانية تخدم المسلمين والمجتمع البريطاني، كما تطرق الحديث إلى تاريخ المسلمين في بريطانيا ودورهم كأقليات تسهم في دعم المجتمع المدني عبر مساهمات وأدوار اقتصادية واجتماعية وسياسية متعددة على مر تاريخ بريطانيا السابق والحالي.

وفي إطار التحديات التي تواجهها الجالية الإسلامية بمختلف أعراقها في بريطانيا، تحدث الدبيان؛ عن الدور الذي قام به الجنود المسلمون في الحربين العالميتين في أثناء الاستعمار البريطاني من مشاركة في محاربة الفاشية والعنصرية، وهو الأمر الذي تواجه الجالية الإسلامية الآن ما يشبهه أحياناً من تمييز ومعاداة للإسلام (إسلاموفوبيا).

وأشار الدبيان؛ إلى أهمية اشتراك المسلمين في بريطانيا بالعملية السياسية البريطانية على المستويين الرسمي والحزبي، إذ لا يمكن تجاهل جالية تتعدى ٥% من السكان، وكذلك إلى أهمية إدراج "الإسلاموفوبيا" ضمن الجرائم التي يحاسب عليها القانون البريطاني، إلى جانب الجرائم العنصرية الأخرى.

واستطرد الحديث كذلك إلى التبادل الثقافي الإسلامي الأوروبي، ومراحل تطوره عبر القرون من ترجمة للعلوم بين الحضارات ونقل للثقافات، رغم الصراعات التاريخية.

كما تم التطرق إلى أهمية دعم الجاليات المختلفة، ومنها الجالية الإسلامية، للتغلب على التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجهها العائلات من معيشة وإسكان وتعليم وتمكين مهني، مع التأكيد على أهمية المساواة في تحقيق ذلك كله.

بدوره، أشار رئيس الحزب جيمس كليفرلي؛ إلى أهمية المركز الثقافي الإسلامي كأبرز مؤسسة إسلامية بريطانية لا ترتبط بجالية عرقية أو دولة معينة، وامتياز المركز بكونه مقبولاً من مختلف المسلمين كمؤسسة بريطانية رسمية، وكذلك إلى الدور الذي يقوم به مديره الحالي وما حققه من وفاق على مستوى الجالية الإسلامية بمختلف أعراقها وفئاتها المجتمعية والسياسية.

يُذكر أن المركز الثقافي الإسلامي في لندن يعد أحد أقدم المراكز الإسلامية في بريطانيا، ويضم مسجداً وقاعات مختلفة وعدداً من الأنشطة الدينية والثقافية والاجتماعية.

واعتبر المركز أحد صروح الجالية البريطانية التي تفد إليها الشخصيات الرسمية المختلفة لمخاطبة الجالية المسلمة البريطانية من مختلف قطاعاتها، كما أن مدير المركز الدكتور أحمد الدبيان؛ سعودي الجنسية، ويعد أحد أبرز الشخصيات الاسلامية والعربية في بريطانيا وأوروبا وممّن يشارك مشاركة فكرية بارزة على مستوى القارة من خلال المؤتمرات والندوات ولجان البحث.