٤ توصيات في اجتماع البيئة والحياة الفطرية بعفيف

تتعلق بالتنمية ومحاربة هدم الغطاء النباتي

خلص الاجتماع التعاوني الذي عُقد بين مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة عفيف، والهيئة العامة للحياة الفطرية، اليوم، إلى أربع توصيات تتعلق بالتنمية البيئية ومحاربة هدم الغطاء النباتي في المحميات.

وضم الاجتماع المشترك إلى البيئة والزراعة بعفيف: رئيس محمية سجاء وأم الرمث، ونائب رئيس محمية نفود العريق؛ حيث اتفق الجميع على التعاون في مراقبة المواقع المجاورة للمحميات من قبل الجوالة، وإبلاغ المكتب عن وجود أي مخالفات احتطاب بالمواقع المجاورة، والتعاون لحل مشكلة الآبار المكشوفة داخل المحميات وطرق معالجتها.

كما تطرق المجتمعون لفكرة وضع مسيجات صغيرة في المحميات؛ لتجربة استزراع نباتات برية منقرضة في نفس المنطقة، وإنتاج البذور، وفق خطط متفق عليها، ووضع وسائل للتواصل بشكل دائم للبلاغات في حالات الطوارئ؛ مثل الإبلاغ عن وجود أسراب الجراد وما ينتج عن تغيرات في النباتات البرية ومخالفي الاحتطاب.