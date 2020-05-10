تنفيذاً للتوجيهات.. أمانة المدينة تلزم التموينات بأجهزة الدفع الإلكتروني

في إطار الجهود المبذولة لمكافحة انتشار كورونا والتقليل من تداول العملات

بدأت الفرق الرقابية في أمانة المدينة المنورة بمتابعة تنفيذ توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية بإلزام البقالات والتموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من اليوم الأحد.

وأوضحت الأمانة أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا والتقليل من تداول العملات النقدية.