مدير جوازات منطقة نجران يتفقد إدارة متابعة الوافدين

اطلع على إدارة مكافحة التزوير وأجهزة فحص الوثائق

تفقّد مدير جوازات منطقة نجران، العميد سعد بن سعيد القحطاني، إدارة متابعة الوافدين بالمنطقة، وكان في استقباله مدير الإدارة الرائد سعد بن عبدالرحمن القحطاني.

واطلع العميد "القحطاني" خلال جولته على سير العمل بأقسام الإدارة، وأعمال اللجنة الإدارية، وقسم السفر، وإدارة مكافحة التزوير، وأجهزة فحص الوثائق، وأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة البصمة بمكتب استقبال المقبوض عليهم من الجهات الأمنية؛ من خلال الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود "وطن بلا مخالف".

والْتقى مدير إدارة الإبعاد بسجون المنطقة العقيد محمد صالح القحطاني، وناقش معه بعض المقترحات التي تُذلل كل الصعوبات التي تواجه سير العمل وتختصر الكثير من الوقت في إنجاز إجراءات الموقوفين.

وحث العميد "القحطاني" العاملين بإدارة متابعة الوافدين على سرعة إنجاز إجراءات الموقوفين أولًا بأول وفق الأنظمة والتعليمات؛ متمنيًا لهم التوفيق.