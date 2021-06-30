بعد أسابيع من تلقيه.. "بوتين" يكشف عن نوع اللقاح الذي حصل عليه

أعرب عن معارضته للتطعيم الإجباري

بعد أسابيع من إعلان تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، وعدم إفصاحه عن نوعه، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، تلقيه لقاح "سبوتنيك - في" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأعرب "بوتين" في حلقة تلفزيونية سنوية يقيمها للإجابة عن أسئلة مواطنيه، عن معارضته للتطعيم الإجباري ضد في فيروس كورونا، وفقاً لـ"رويترز".

واعتبر أن التدابير المحلية في هذا الاتجاه ملائمة، في وقت تشهد روسيا موجة وبائية قاتلة ناجمة عن تفشي النسخة المتحوّرة "دلتا".