السديس يشيد بالجهود الأمنية لضمان أمن وسلامة الحجاج والعمّار والزوّار

بحث مع قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة خدمات ضيوف الرحمن

التقى الرئيس لعام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي، ومساعد قائد قوة أمن المسجد الحرام العقيد ممدوح بن بنية الحازمي بصحن المطاف.

وبحث السديس، خلال اللقاء تعزيز التعاون القائم بين الجانبين، وسبل تطوير العلاقات والتعاون المشترك بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بما يسهم في تكامل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال المواسم القادمة وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- تجاه تكامل المنظومة الخدمية لقاصدي المسجد الحرام في ظل الظروف الاستثنائية للجائحة العالمية، مؤكداً أهمية التعاون المشترك مع جميع الجهات الأمنية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأشاد السديس، بما تبذله الجهات الأمنية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن من إسهامات في الحفاظ على أمن وسلامة الحجاج والعمّار والزوّار، مؤكداً عظم ومكانة الخدمات الجليلة التي تقدم من أجل سلامة القاصدين وتنظيم أدائهم النسك والعبادات بكل يسر وطمأنينة.