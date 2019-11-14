وزير الخارجية يترأس وفد المملكة باجتماع المجموعة المصغرة في واشنطن

استعراض العلاقات الاستراتيجية التاريخية مع نظيره الأمريكي

ترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وفد المملكة في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، الذي بحث مستجدات الأوضاع في سوريا، وذلك بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن.



وضم وفد المملكة كلًّا من: سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ووزير الدولة لشؤون الخليج العربي الأستاذ ثامر بن سبهان السبهان.



على جانب آخر التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وذلك خلال زيارة سموه الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية التاريخية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والشراكة في محاربة التطرف والإرهاب.