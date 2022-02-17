مهندسها "عبدالرحمن بن مساعد".. تفاصيل إطلاق "أول مسرحية غنائية سعودية"

عملٌ ضخم يُظهر 20 مطربًا وشاعرًا إضافة إلى ممثلين وملحنين.. "فكرة وإشراف"

كشف الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد، عن إطلاق أول مسرحية شعرية غنائية سعودية؛ مشيرًا إلى أنها هي الأولى من نوعها ومن فكرته وإشرافه.

وقال الأمير، عبر حسابه في موقع المدونات القصيرة "تويتر": إن المسرحية كتب قصائدها عشرة شعراء، ويعمل حاليًا على التلحين والإشراف الموسيقي لها الملحنان سهم وصادق الشاعر.

وأكد أن العمل ضخم، وسيظهر فيه عشرة مطربين إضافة إلى ممثلين، وأن العمل بحاجة لوقت كافٍ للتحضير والترتيب حتى يظهر بالشكل المطلوب.

يُذكر أن الأمير عبدالرحمن بن مساعد، واحد من أهم الشعراء في جيله، واسم ناشط في مواقع التواصل الاجتماعي، وسَبَق أن كتب أوبريت الجنادرية "كتاب مجد بلادنا"، وله الكثير من الأعمال الوطنية الخالدة، كما تغنى بأشعاره نجوم الفن العربي مثل محمد عبده، وعبادي الجوهر، وأصالة، وأنغام، وحسين الجسمي، وغيرهم.