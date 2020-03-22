جنّدت كامل طاقتها.. "بلدية صامطة" تكثف أعمال الرقابة الصحية للوقاية من كورونا

جولات تفتيشية مستمرة على مختلف الأسواق للتأكد من التزامها بالمتطلبات الاحترازية

كثفت بلدية محافظة صامطة بالحد الجنوبي والتابعة لأمانة منطقة جازان أعمال الرقابة الصحية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد».

وتفصيلاً، أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الإعلامي لبلدية محافظة صامطة، سلمان بن علي مدخلي أن البلدية جنَّدت كافة طاقتها البشرية والمادية بكوادرها الفنية ومعداتها للعمل على مدار الساعة؛ وذلك لمتابعة جميع المنشآت التجارية، والتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية، وأهمها النظافة العامة، وتوافر أدواتها بما في ذلك المعقمات والمطهرات بقدر كافٍ، بالإضافة إلى التأكد من أن العمالة والطهاة ومقدمي الخدمة بتلك المنشآت يرتدون الكمامات والقفازات الواقية.

وشدد "المدخلي" على تطبيق الحد الأعلى من نظام الجزاءات والغرامات بحق المخالفين، مشيراً إلى أن سعادة رئيس البلدية المهندس هادي بن علي دغريري، بتوجيهاته المستمرة ووقوفه الميداني لمتابعة سير الأعمال لتنفيذ أقصى درجات التقيد والاحترازات وطرق الوقاية من هذا الفيروس والعمل على الخطة التي عملت لأجل ذلك، حيث وجَّه جميع فرق التطهير والتعقيم بالعمل يومياً في الحدائق والمنتزهات والمرافق العامة وممرات المشاة، وتطهير جميع ألعاب الأطفال في الحدائق.

وتضمنت التوجيهات من قبل رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس هادي بن علي دغريري، العمل على مدار اليوم واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للتصدي لتفشي مرض كورونا، حيث تقوم الفرق الميدانية بجولات تفتيشية بشكل مستمر على مختلف الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم، بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الاحترازية والقيام بإغلاق الحدائق العامة وملاعب البلدية وكذلك صوالين الحلاقة والمشاغل النسائية، والمطاعم والمقاهي وحظر الجلوس فيها والاكتفاء بالطلبات الخارجية، وتعقيم ورش سكن العمال وعدة مواقع داخل المحافظة والقرى والأحياء التابعة لها وذلك حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم.