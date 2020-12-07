نائب أمير حائل يرعى ختام منتدى التطوع الثاني ويزيد حماس المشاركين

ثمّن جهودهم ومثابرتهم والدور الكبير الذي قاموا به خلال جائحة "كورونا"

أكد عدد من المتطوعين المشاركين في منتدى التطوع الثاني بحائل، أن كلمات الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة لهم مساء أمس بعد رعايته لحفل اختتام فعاليات المنتدى نيابة عن الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير المنطقة، تحثهم وتشجعهم على العمل التطوعي وتزيد من حماسهم لتقديم مبادرات متميزة في مجال التطوع.

ولفتوا إلى أن ثناء الأمير فيصل بن فهد على الدور الكبير الذي قام به المتطوعون والمتطوعات خلال جائحة كورونا؛ دليل على اهتمامه بالعمل التطوعي ومتابعته لتلك الأعمال؛ مشيرين إلى أن الدعم وتذليل كل الصعاب التي تُواجههم الذي يتلقاه المتطوعون والمتطوعات من أمير منطقة حائل ونائبه ووكيل الإمارة عادل آل الشيخ؛ ساهَمَ في نجاح جميع خطط برامجهم التطوعية.

وطالَبَ بعض المتطوعين والمتطوعات بضرورة تنمية مهاراتهم وقدراتهم من خلال تقديم دورات وبرامج نوعية وليست مكررة تقدّمها لهم مراكز التطوع المختلفة بالمنطقة مع جهات متخصصة؛ وليس الاكتفاء ببعض الدورات التي يلقيها زملاء سبقوهم عمرًا في التطوع داخل المنطقة فقط.

وكان نائب أمير حائل الأمير فيصل بن فهد، قد شاهد -خلال الحفل- عرض فيديو وثائقي عن المنتدى، وكلمات لعدد من المتطوعين، نوهوا خلالها بدعم إمارة المنطقة للمبادرات الاجتماعية التطوعية في المنطقة؛ مشيدين بدور فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الذي يقدم الكثير من الجهود ذات العلاقة بالاحتفاء بالمبادرات التوعوية ومباركتها والمشاركة الفاعلة لإنجاحها.

وأشار مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح محمد العياد في كلمة أمام الأمير فيصل بن فهد، إلى أن اليوم العالمي للتطوع، يمثّل يومًا تعمل فيه المؤسسات والأفراد معًا يدًا بيد؛ لتأكيد الاهتمام المجتمعي بالتطوع، بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة، وطرح وتدشين المبادرات والإسهامات المؤسساتية والفردية الاقتصادية والاجتماعية محليًّا وعالميًّا.

وبيّن "العياد" أن فرع الوزارة بحائل لا يألو جهدًا في استقبال الراغبين في العمل التطوعي لتسخير مختلف طاقات وإمكانات الشباب، بما يحقق الهدف المنشود؛ منوهًا بضرورة الاستفادة من هذه المناسبة العالمية ووضع الخطط والبرامج من أجل دراسة واقع العمل التطوعي، والصعاب التي يواجهها المتطوعون والمنظمات التطوعية، وسبل التغلب عليها لدعم المنظمات التطوعية وتسهيل عملها.

وفي كلمة الراعي الرئيسي للمنتدى؛ أكد الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت حائل، خالد الأحمد، أهمية هذا الحدث الاجتماعي، بتسليط الضوء على دور المتطوع في خدمة مجتمعه، ومدى أهمية دعم القطاع الخاص لهذا المتطوع؛ لتحقيق أفضل النتائج والأهداف السامية للعمل التطوعي عمومًا؛ فيما نال المساهمون بتنفيذ فعاليات المنتدى في ختام الحفل، لفتة تكريمية من نائب أمير المنطقة.

حضر الحفلَ وكيلُ إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية صالح بن صالح المطيري، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين بالمنطقة.