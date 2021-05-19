إجراء 186 عملية قسطرة قلبية في مركز القلب بحائل

قال: بلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية 1533 مراجعاً

أجرى مركز القلب بحائل 186 عملية قسطرة قلبية، إضافةً إلى إجراء 7 عمليات قلب مفتوح، وذلك خلال شهر أبريل 2021م، تكللت جميعها بالنجاح -ولله الحمد-.

كما قدّم المركز خدماته الصحية خلال الفترة نفسها لعدد 6000 مستفيد، فيما بلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية 1533 مراجعاً، وعدد المنوّمين بالمركز 203 مرضى، وعدد فحوصات الإيكو 501 فحص.