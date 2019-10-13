"هاغيبيس" يضرب اليابان.. 14 قتيلًا و100 مصاب وتحذيرات للملايين بالإجلاء

الأقوى منذ عقود.. أصاب العاصمة طوكيو بالشلل عبر أعتى موجة أمطار ورياح

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "هاغيبيس" الذي ضرَب اليابان، أمس السبت، إلى 14 قتيلًا على الأقل، وسط أنباء عن عشرات المفقودين وأكثر من مئة مصاب.

ولَقِيَ البعض حتفهم بسبب انزلاقات التربة؛ فيما جرفت المياه البعض الآخر وهم في سياراتهم مع فيضان مياه الأنهار بعد الهطول المستمر للأمطار.

ولا يزال 17 شخصًا على الأقل في عداد المفقودين؛ بسبب أقوى إعصار يضرب اليابان منذ عقود؛ إذ أصاب العاصمة طوكيو بالشلل؛ في وقت حذرت السلطات الملايين بالإجلاء قبل أن يتجه نحو الساحل الشمالي الشرقي.

وأمس قالت السفارة السعودية في اليابان إنها تُواصل متابعة آثار إعصار #هاغيبس، وتهيب بالمواطنين في #اليابان اتخاذ الحيطة والحذر، والتقيّد بالتعليمات المحلية المتعلقة بالكوارث، كما تنصح بالتأكد من أن جميع أجهزة الاتصال المحمولة مشحونة بالكامل في حال انقطاع خدمة الكهرباء، لا سمح الله.

وتابعت السفارة عبر صفحتها على "تويتر" تقول: كما توضّح السفارة أنه في حال انقطاع شبكات الاتصال؛ فإن جميع شركات الاتصالات في #اليابان ستقوم بفتح شبكة اتصال لاسلكي WiFi مجانية تحت اسم (00000JAPAN).

وتجدون في الرابط المرفق فيديو تعريفيًّا عن الخدمة: https://www.youtube.com/watch?v=tvhtSzaci4o

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، ألغت السلطاتُ التحذيراتِ من الأمطار والفيضانات في منطقة كانتو، بعد أن هدأت طوكيو قبل الفجر، وبحلول صباح الأحد بدأت في إلغاء التحذيرات من مناطق أبعد شرقًا.

ومن المتوقع أن يتجه الإعصار هاغيبيس نحو البحر مساء اليوم، بعد أن شق طريقه باتجاه الساحل الشمالي الشرقي وجزيرة هوكايدو الشمالية.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية: إن أربعة أشخاص قُتِلوا في تشيبا وجونما وكاناجوا وفوكوشيما بمحيط طوكيو؛ من بينهم رجل في الستينات عُثِر عليه بلا أي مؤشرات على الحياة داخل شقة غمرتها المياه في كاواساكي.

وكانت السلطات قد أصدرت نصائح وأوامر لإجلاء أكثر من ستة ملايين شخص بأنحاء اليابان، بعدما أطلقت العاصفة أعتى موجة أمطار ورياح منذ سنوات.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية: إن نحو 100 شخص أصيبوا حتى الآن؛ فيما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 270 ألف أسرة.

ولفتت الحكومة إلى أن العاصفة قد تكون الأقوى التي تضرب طوكيو منذ 1958، وسجلت رقمًا قياسيًّا في هطول الأمطار بمناطق كثيرة؛ منها بلدة هاكونة الشهيرة الذي بلغ فيها تراكم مياه الأمطار 939.5 ملليمترًا على مدى 24 ساعة.

وكان إعصار هاغيبيس، وهي كلمة تعني "سرعة" باللغة التجالوجية في الفلبين، قد وصل إلى جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان مساء السبت. وهز زلزال بقوة 5.7 طوكيو بعدها بوقت قصير.