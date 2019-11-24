المزعور لـ"سبق": هذه توقعاتي لنصيب الفرد المكتتب من أسهم أرامكو

بناء على نتائج الأيام الخمسة الأولى للاكتتاب

توقَّع متخصص الأسواق المالية وإدارة المحافظ الاستثمارية متعددة الأصول خالد المزعور أن يكون نصيب الفرد المكتتب من الأسهم المتوقع تخصصيها بمتوسط 200 - 250 سهمًا، مشيرًا إلى احتمالية أن يتم تغطية الحد المستهدف للأفراد بالكامل أو أزيد خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي تعليقه لـ"سبق" على نتائج اكتتاب أرامكو للأيام الخمسة الأولى، التي أعلنتها شركة "سامبا كابيتال" بصفتها مدير الاكتتاب، قال "المزعور": "بحسب ما أعلنت (سامبا) فقد وصل عدد المكتتبين الأفراد في مرحلة بناء السجلات، التي لا تزال قائمة حتى الآن، إلى نحو الـ 1.82 مليون فرد مكتتب بأموال مجمعة بلغت ما يقارب الـ 14 مليار ريال، وذلك خلال الأيام الخمسة الأولى فقط من بداية الاكتتاب. أي إنه تم تغطية ما يقارب نصف المبلغ المستهدف للأفراد البالغ 32 مليار ريال حتى نهاية اليوم الخامس من الاكتتاب".

مضيفًا: "وبما أن بداية هذا الأسبوع تتزامن مع تاريخ استحقاق رواتب كثير من موظفي القطاع الخاص، وكذلك بعض القطاعات الحكومية وشبه الحكومية، فمن المتوقع أن يتم تغطية الحد المستهدف للأفراد بالكامل البالغ 32 مليار ريال، وربما يزيد على ذلك خلال الأيام المقبلة".

وتابع: "إذا افترضنا أن تبقى النسبة المستهدفة للأفراد كما هي (0.50 %) بدون تغيير، وتم تغطيتها مرة واحدة فقط، وبافتراض أن الأفراد المكتتبين بلغ إجمالي عددهم 4 ملايين إلى 5 ملايين فرد مكتتب، وبسعر نهائي 32 ريالاً للسهم، فإن نصيب الفرد من الأسهم المتوقع تخصيصها للفرد هو متوسط عدد 200- 250 سهمًا للفرد".

وأوضح المتخصص بالأسواق المالية معادلته الحسابية بالشكل الآتي: 32 مليار ريال ÷ 4 مليون فرد = 8000 ريال متوسط حجم استثمار كل فرد. 8000 ريال متوسط حجم استثمار كل فرد ÷ 32 ريالاً سعر السهم = المتوقع لمتوسط عدد 250 سهمًا نصيب الفرد.

أما التوقع الآخر فمعادلته: 32 مليار ريال ÷5 ملايين فرد = 6400 ريال متوسط حجم استثمار كل فرد. 6400 ريال متوسط حجم استثمار كل فرد ÷ 32 ريالاً سعر السهم = المتوقع لمتوسط عدد 200 سهم نصيب الفرد.

وفي تعليقه على اكتتاب الشركات قال "المزعور": "قامت الشركات وصناديق الاستثمار حتى الآن بتغطية ما يقارب 91 % من الحد المتاح لهم بإجمالي بلغ ٥٨ مليار ريال تقريبًا. والتوقعات أن تزيد تغطية الشركات وصناديق الاستثمار بحد أكبر من ذلك، وبأكثر من مرة واحدة".

وأوضح: "وفي كل الحالات، وتحت أي ظرف، هناك أطراف منذ بداية الاكتتاب ملتزمة ومتعهدة بالتغطية، سواء بجزء أو مجمل حجم الاكتتاب إذا لزم الأمر، وهو أمر - بلا شك - لا نتوقعه، واحتماليته قد تصل للعدم".

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