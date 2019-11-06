"داعش" يتوعد أمريكا بالحرائق تزامنًا مع "نيران كاليفورنيا"

حاكم الولاية أعلن حالة الطوارئ بسبب موجة الحرائق الواسعة

كشفت تقارير إخبارية، عن أن تنظيم "داعش" الإرهابي يحرّض أتباعه في الولايات المتحدة وأوروبا على إشعال وافتعال الحرائق؛ في الوقت الذي تشهد فيه ولاية كاليفورنيا الأمريكية حريقًا هائلًا منذ أيام.

ومع استمرار كاليفورنيا في مواجهة الحرائق القوية التي أجبرت مئات الآلاف على الإخلاء؛ أفادت صحيفة "واشنطن إكزامينر"، أن منفذًا إعلاميًّا مؤيدًا لتنظيم داعش، أُطلق عليه اسم "قريش"، أصدر ملصقات دعائية تحثّ أتباعه على "إشعال الحرائق".

وخص ملصق آخر نُشر الاثنين، عدة بلدان في أوروبا أيضًا؛ منها فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إلى جانب الولايات المتحدة.

والأسبوع الماضي، أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا "غافن نيوزوم"، حالة طوارئ على مستوى الولاية؛ بسبب موجة الحرائق الواسعة.

ووفق "الألمانية"، أدت الحرائق إلى إجلاء مئات الآلاف؛ فيما تُرك الملايين دون كهرباء، بعد أن انقطع التيار الكهربائي في المناطق ذات الرياح العاتية.