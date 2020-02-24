"البراهيم": موسوعة حائل مرجع أساس وتؤسس لمشروعات بحثية مستقبلية

أصدرها كرسي الدكتور ناصر الرشيد لدراسات المنطقة وتقع في 1646صفحة

أكد مدير جامعة حائل خليل بن إبراهيم البراهيم، أن موسوعة منطقة حائل التي أصدرها كرسي الدكتور ناصر الرشيد لدراسات منطقة حائل بالجامعة وتقع في 1646 صفحة جاءت لتبرز شيئًا قليلاً من الكثير من المكانة الكبيرة لمنطقة حائل، وما تزخر به من تاريخ حافل، على مر العصور.

وأشار البراهيم خلال تكريمه للباحثين والعاملين في موسوعة منطقة حائل، إلى أن فكرة إصدار الموسوعة جاءت عقب تعيينه مديرًا للجامعة، بعد أن بحث في المراجع والكتب عمّا كتب عن حائل، ولم يجد مراجع موسوعية تتناول كل النواحي الرئيسة للمنطقة.

وأضاف أن تاريخ حائل، لا يمكن حصره بموسوعة، إلا أن الطبعة الأولى من الموسوعة ستُسهم بالتعريف عن المنطقة، مشيرًا إلى أن الموسوعة مكونة من خمسة مجلدات، المجلد الأول "التعليم والثقافة بمنطقة حائل" والمجلد الثاني "التراث بمنطقة حائل" والمجلد الثالث عن "التنمية الحضرية والريفية بمنطقة حائل" والمجلد الرابع عن "التنوع الإحيائي بمنطقة حائل" فيما اختص المجلد الخامس "الجانب الاجتماعي والسكاني بمنطقة حائل"، وقد قام عليها أكثر من 60 باحثًا وباحثة أسهموا في جمع معلوماتها وتوثيقها.

وعن المدة الزمنية التي استغرقها العمل في الموسوعة، أكد مدير جامعة حائل، أن العمل استغرق ثلاث سنوات منذ موافقة أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد على ذلك، وتمويل الدكتور ناصر الرشيد لجميع متطلباتها عبر كرسي الدكتور ناصر الرشيد لدراسات منطقة حائل بالجامعة، حيث كانا لهم الدور الكبير بعد توفيق الله من شحذ الهمة للعمل على الموسوعة.



وأبان "البراهيم" أن العمل بالموسوعة جاء بعد أن تم تقسيم العمل بها إلى رئيس محور وباحثين ومشاركين في البحث لكل من محاورها الخمسة.