فرع وزارة التجارة بنجران ينفذ جولات تفتيشية على منافذ البيع النسائية

للتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك

نفذ القسم النسائي بفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران، جولات تفتيشية للرقابة على الأسعار بمنافذ بيع الملابس، ومنتجات التجميل، والمشاغل النسائية.

وشملت الجولات الرقابية أكثر من 183 مشغلاً ومنفذ بيع نسائي؛ للتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك التي تطبقها الوزارة.

وتم ضبط المخالفين واستدعاء أصحاب المنشآت المخالفة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.