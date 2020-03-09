قمة مرتقبة تجمع الأهلي والاتحاد في دوري ممتاز الطائرة

تقام غداً الثلاثاء أقوى مواجهات الدوري الممتاز للكرة الطائرة وهي مقدمة من الأسبوع الـ 21 تجمع قطبي المنطقة الغربية الأهلي والاتحاد على صالة وزارة الرياضة بمحافظة جدة 3 عصراً .

الأهلي في الصدارة

يدخل الأهلي اللقاء وهو متصدر ترتيب المسابقة 54 نقطة وبات قريباً من تحقيق اللقب بعد المستويات والنتائج التي حققها في ظل تراجع منافسه الهلال الذي تلقى هزيمتين متتاليتين من الأتحاد والترجي، ويدخل الاتحاد اللقاء ورصيده 47 نقطة في المركز الثاني، ويتوقع أن تشهد المباراة الندية والإثارة لما يملكه الفريقان من الإمكانيات والعناصر وسيواجه الأهلي خصماً قوياً بعد المستويات التي قدّمها الفريق الاتحادي في المباريات السابقة.

يُذكر أن مواجهة الفريقين في الدور الأول انتهت لمصلحة الأهلي 3/0.

القمة بدون جمهور

حسب ما أعلنته وزارة الرياضة في وقت سابق تعليق الحضور الجماهيري عن جميع الأنشطة الرياضية لذلك لن تتمكن الجماهير من حضور المواجهة المرتقبة التي ستجمع الأهلي والاتحاد وذلك حسب توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات أنتشار فيروس "كورونا" الجديد (19 - COVID) وذلك حرصا ًمنها على سلامة الجميع.