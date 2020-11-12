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أعلنت تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة في الحفاظ على أمنها واستقرارها

الجزائر تدين بشدة الاعتداء الجبان الذي وقع في مدينة جدة

أدانت الجزائر اليوم، بشدة الاعتداء الجبان الذي وقع في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية.

وأعربت الجزائر في بيانٍ أصدرته وزارة الخارجية، عن تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية في الحفاظ على أمنها واستقرارها وفي كل ما تتخذه من إجراءات لحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها من مثل هذه الأعمال الإجرامية، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.