"موديز" تمنح صندوق الاستثمارات تصنيف A1 مع نظرة مستقرة

أصوله نمت من 152 مليار دولار في 2015 إلى 412 مليار دولار

أعلنت وكالة "موديز" عن منح صندوق الاستثمارات السعودي، تصنيف A1 مع نظرة مستقرة.

وقالت "موديز": إنه يتمتع بمحفظة نوعية من الاستثمارات ذات توزيعات مستقرة، مشيرةً إلى أن الصندوق نما ليصبح أحد الكيانات الأساسية لتنويع الاقتصاد السعودي.

كما أكدت "موديز" أن صندوق الاستثمارات العامة يتمتع بوضعية سيولة ممتازة بأصول نقدية تقارب 45 مليار دولار.

وذكرت وكالة التصنيف الائتماني أن أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي نمت من 152 مليار دولار في 2015 إلى 412 مليار دولار في 2020.