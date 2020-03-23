"الأرصاد" تحذر من شائعات موجة البرد: درجات الحرارة حول معدلاتها

قالت: يسعى مروجوها إلى التكسب الإعلامي في ظل الظروف الصعبة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، من الشائعات، مؤكدةً أنها تابعت ما نشره بعض هواة الطقس عن موجة برد خلال الأيام القادمة.

وأوضحت الهيئة أن توقعاتها تشير إلى عدم صحة تلك المزاعم، مؤكدةً أن درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية.

تفصيلاً، أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أنها تابعت ما نشره بعض هواة الطقس عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موجة البرد خلال الأيام القادمة.

وقالت: تشير توقعاتنا إلى عدم صحة تلك المزاعم، وأن درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها السنوية الطبيعية ويتوقع ارتفاع في درجات الحرارة خلال النهار على أغلب المناطق ابتداءً من الغد.

وأضافت: تحذر الهيئة من نشر الشائعات التي يسعى مروجوها إلى التكسب الإعلامي من خلال تضليل المجتمع خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة والعالم وتتطلب تكاتف المجتمع ونشر الحقائق ومحاربة الشائعات.

وأردفت الهيئة: ندعو المواطنين إلى عدم تناولها، وننبه وسائل الإعلام من استعلال منصاتها في نشر معلومات غير دقيقة لا تستند إلى حقائق علمية، وسنواصل على مدار الساعة تزويد الجهات وأفراد المجتمع بكل المعلومات الأرصادية من خلال جميع القنوات المتاحة.

ودعت الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة عن نظام الإنذار المبكر عبر موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.