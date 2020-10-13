





0

نفت ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول احتساب توظيفها برجلين

"الموارد البشرية" تؤكد: احتساب المرأة في نطاقات بسعودي واحد بنسبة التوطين

744

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن احتساب المرأة في نطاقات بسعودي واحد بنسبة التوطين.

وقال متحدث الوزارة، إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول احتساب توظيف المرأة برجلين، نوضح أن احتساب المرأة في نطاقات بسعودي واحد بنسبة التوطين، ونؤكد ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرئيسية عبر حسابات الوزارة الرسمية وموقعها الإلكتروني.