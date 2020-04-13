"الشورى" يُؤيد استثناء مشاركي العمليات العسكرية من إيقاف الخدمات والحبس

مقترح فاز بالأغلبية بعد موافقة "لجنة الشؤون الإسلامية" ويشمل المنع من السفر

أيّد مجلس الشورى، مقترح استثناء العسكريين المشاركين في الحرب والعمليات العسكرية، من إيقاف الخدمات والحبس والمنع من السفر؛ الواردة في المادة ٤٦ من نظام التنفيذ.

وعلمت "سبق"، أن المقترح وافقت عليه لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، ثم عُرض اليوم للمناقشة والتصويت؛ ليحصل على الأغلبية الموافقة.

مجلس الشورى العمليات العسكرية

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13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441 11:59 AM

مقترح فاز بالأغلبية بعد موافقة "لجنة الشؤون الإسلامية" ويشمل المنع من السفر

"الشورى" يُؤيد استثناء مشاركي العمليات العسكرية من إيقاف الخدمات والحبس

بدر العتيبي

الرياض

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أيّد مجلس الشورى، مقترح استثناء العسكريين المشاركين في الحرب والعمليات العسكرية، من إيقاف الخدمات والحبس والمنع من السفر؛ الواردة في المادة ٤٦ من نظام التنفيذ.

وعلمت "سبق"، أن المقترح وافقت عليه لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، ثم عُرض اليوم للمناقشة والتصويت؛ ليحصل على الأغلبية الموافقة.

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