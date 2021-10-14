الدفاعات الجوية السورية تتصدى "لأهداف معادية" جنوبي تدمر

لم يعلن رسميًا عن وقوع أضرار أو إصابات من جراء القصف

ذكرت وكالة الأنباء السورية، ليلة الخميس، أن الدفاعات الجوية السورية "تتصدى لأهداف معادية جنوبي تدمر" وسط البلاد.

ولم تذكر الوكالة إن كان الحادث قد أسفر عن وقوع أضرار أو إصابات، فيما قالت وسائل إعلام سورية إن قصف جوي إسرائيلي يستهدف منطقة تدمر، وفق سكاي نيوز عربية.

وفي 8 أكتوبر الجاري، قالت وكالة الأنباء السورية، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء ريف حمص.

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14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443 12:39 AM

لم يعلن رسميًا عن وقوع أضرار أو إصابات من جراء القصف

الدفاعات الجوية السورية تتصدى "لأهداف معادية" جنوبي تدمر

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ذكرت وكالة الأنباء السورية، ليلة الخميس، أن الدفاعات الجوية السورية "تتصدى لأهداف معادية جنوبي تدمر" وسط البلاد.

ولم تذكر الوكالة إن كان الحادث قد أسفر عن وقوع أضرار أو إصابات، فيما قالت وسائل إعلام سورية إن قصف جوي إسرائيلي يستهدف منطقة تدمر، وفق سكاي نيوز عربية.

وفي 8 أكتوبر الجاري، قالت وكالة الأنباء السورية، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء ريف حمص.

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