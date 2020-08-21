"عقيلي" يحتفل بعقد قرانه في جازان

احتفل الشاب يحيى فيصل عبدالرحيم عقيلي، بعقد قرانه بحضور أسرته، وسط إجراءات احترازية ووقائية؛ امتثالًا لتعليمات الدولة لمواجهة فيروس "كورونا".

وبهذه المناسبة السعيدة يتلقى "عقيلي" التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء؛ فيما تهنئ "سبق" من جانبها العروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.