بيشة.. السعدي مفقود منذ يوم العيد وذووه يبحثون وينشدون المساعدة

عمه: خرج من منزله بمركز النقيع على سيارته ولم يعثر له على أثر

تكثف الأجهزة الأمنية وذوو المفقود العشريني سعود تركي بن مران السعدي، الجهود للبحث عنه بعدما فُقد منذ يوم العيد بعد خروجه من منزله بمركز النقيع شمال بيشة على سيارته ولم يعثر له على أثر حتى الآن.

وقال عمه خشيم السعدي إن "سعود" فقد منذ يوم العيد ولم يعثر له على أثر، حيث تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات, مشيراً إلى أنه يقود سيارة داتسن غمارة "خط" موديل 1999م رقم اللوحة: أ أ ن 4645

وأضاف عم المفقود أن عدداً من أقارب المفقود وذويه بالإضافة إلى الجهات الأمنية يواصلون البحث عنه, حيث تم إبلاغ قسم الشرطة، وناشد عبر "سبق"، من يعرف أي معلومة عن المفقود، مراجعة أقرب مركز شرطة أو الاتصال بالرقم: 0505707549

أو 0559121210