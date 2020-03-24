سامي الجابر يشارك نخبة من نجوم العالم في حملة مكافحة كورونا

اشترك الاتحاد الدولي لكرة القدم مع منظمة الصحة العالمية في حملة من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، من خلال إطلاق حملة جديدة للتوعية؛ وذلك بمشاركة عدد من نجوم كرة القدم العالمية، الذين يطالبون الناس في كافة أرجاء العالم بالالتزام بخمس خطوات رئيسية من أجل مكافحة انتشار المرض.

وشارك في الحملة أسطورة كرة القدم السعودية سامي الجابر، إلى جانب 22 لاعبًا من كافة أرجاء العالم؛ لنشر رسالة "خمس خطوات لطرد فيروس كورونا".

وترفع الحملة شعار "انشروا الرسالة لطرد فيروس كورونا"، وهي تروّج لخمس خطوات أساسية لحماية الصحة، بما يتوافق مع إرشادات منظمة الصحة العالمية، وهي تركز على غسل الأيدي، وآداب السعال، وعلى لمس الوجه، والتباعد الجسدي بين الأفراد، والبقاء في المنزل عند الشعور بالمرض.