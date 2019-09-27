"دوري كأس الأمير محمد بن سلمان" : ثلاث مباريات تحت عنوان تصحيح المسار

الفرصة الأخيرة لـ "سييرا" مع "الاتحاد" و"النصر" يسعى لمصالحة جماهيره

تستكمل مساء اليوم الجمعة، مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين لكرة القدم بثلاثة لقاءات ستكون بهدف تصحيح المسار وستكون نتائجها مصيرية لمدرب الاتحاد "سييرا" ولفتحي الجبال مع الفتح.

الأهلي - النصر

تُقام المباراة على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في تمام الثامنة والربع مساء، حيث يسعى كل فريق لتعويض فقد النقاط في الجولات السابقة.

كلا الفريقين يملك سبع نقاط حيث خسر النصر مباراته الأخيرة أمام الحزم فيما يسعى الأهلي لتعويض الخروج الآسيوي مع مدربه الجديد، علمًا بأنه فاز في مباراته السابقة أمام الفتح بهدفين نظيفين.

الشباب - الاتحاد

تُقام المباراة في تمام الساعة 6:25 مساءً، وذلك على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، الشباب يحتل المركز الثامن برصيد 6 نقاط فيما يقبع الاتحاد في المركز الـ 14 برصيد ثلاث نقاط.

الاتحاد يمر بظروف غير متزنة بعد خروجه الآسيوي وهزيمته الأخيرة أمام ضمك ومصير مدربه "سييرا" على المحك إذ إن أي نتيجة سلبية قادمة للفريق ستعني رحيله.

الوحدة - الفتح

تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، علمًا بأن الوحدة يحتل المركز التاسع برصيد 6 نقاط فيما يقبع الفتح في مؤخرة الجدول بلا أي رصيد.

آخر مباراة للوحدة كانت أمام الفيحاء وانتهت بفوزه بهدف نظيف فيما انهزم الفتح أمام الأهلي بهدفين نظيفين.