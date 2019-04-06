"مدني نجران" يتفاعل مع تنبيه الأمطار داعياً للحذر

تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران.

وتشمل الحالة "مدينة نجران ومحافظات: حبونا، ويدمه، وبدر الجنوب، وشرورة، والأجزاء المجاورة"، وتستمر حتى الساعة الـ11 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.