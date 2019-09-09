‏Ksa sports : الحربي معلقًا على مباراة الأخضر واليمن

أعلنت قنوات KSa sports نقل مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام منتخب اليمن مساء الغد ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وسيبدأ النقل عبر استديو تحليلي عند الـ6:15م بقيادة المذيع‫ خليل الفهد، ويرافقه في التحليل بدر الحقباني وفيصل أبو ثنين، وفي التعليق عبدلله الحربي، ومن أرضية الملعب بدر رافع.

يُذكر أن المباراة ستنطلق عند الساعة السابعة مساء.