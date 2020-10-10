"المعلمي" يشارك في الحفل الافتراضي بالذكرى الـخمسين لاستقلال جزر فيجي

بمشاركة جمع من سفراء الدول الأعضاء وعدد من المسؤولين في الأمم المتحدة

شارك مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ في الحفل الافتراضي الذي أقامه المندوب الدائم لجمهورية جزر فيجي لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور ساتيندرا بريساد؛ أمس الجمعة، بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال الجمهورية، بمشاركة جمع من سفراء الدول الأعضاء، وعدد من المسؤولين في الأمم المتحدة.

وأعرب "المعلمي"؛ عن أمنياته لجمهورية جزر فيجي وشعبها، بمزيد من التقدم والازدهار، حضر اللقاء مدير مكتب السفير المعلمي؛ حكمت السعيد.