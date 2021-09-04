الأردن تسجل 415 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجلت الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 800240 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم في بيان، بأن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 778053 حالة شفاء بعد تسجيل 958 حالة إضافية، كما سجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10463 حالة.

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04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443 07:09 PM

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

الأردن تسجل 415 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

عمّان

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سجلت الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 800240 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم في بيان، بأن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 778053 حالة شفاء بعد تسجيل 958 حالة إضافية، كما سجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10463 حالة.

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