شاهد .. "مدني الباحة" يكرّم منقذَي "المُسِن وزوجته بالشيول"

احتجزتهما سيول وادي الضمو التابع للحجرة وكان التدخل بطولياً

كرّم مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة، رجلَي الأمن اللذين أنقذا رجلاً وامرأة كبيري السن من السيول، في الواقعة التي نشرت عنها "سبق"، تحت عنوان (بـ"شيول" .. رجلا أمن ينقذان مُسِنّاً وزوجته من سيول شعراء الحجرة).

وقال متحدث "مدني الباحة" العقيد جمعان دايس: "كرّم مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد زهير بن سعد البسامي؛ صباح اليوم الثلاثاء، كلاً من المواطن عطية بن صالح الدليح الزهراني؛ والمواطن أحمد بن عطية الدليح الزهراني؛ لقاء جهودهما البطولية في إنقاذ شخصين رجل وامرأة من كبار السن احتجزتهما السيول بوادي الضمو التابع لمحافظة الحجرة".

وأضاف: "أثنى العميد البسامي؛ على هذا العمل البطولي مقدماً شكره وتقديره للشابين على ما قاما به من جهود مميزة".

وعبّر المكرّمان عن فخرهما بهذا التكريم، سائلين الله أن يكون هذا العمل في موازين حسناتهما.