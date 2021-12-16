أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 74.53 دولارًا للبرميل

صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1%

ارتفعت أسعار النفط مع تسجيل طلب المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية على المنتجات البترولية، ذروة قياسية، مع تهديد السلالة أوميكرون من فيروس كورونا بخفض استهلاك النفط عالميًّا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتًا؛ أي ما نسبته 0.9%، ليصل إلى 74.53 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:36 بتوقيت غرينتش، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1%؛ مما يعادل 74 سنتًا، مسجلًا 71.61 دولارًا.