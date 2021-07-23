النائب العام يهنئ القيادة بمناسبة نجاح حج هذا العام

أكّد أنه عكس قدرات المملكة في مواجهة التحديات كافة

رفع النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب؛ خالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

وقال: نجاح موسم الحج لهذا العام يعكس قدرات المملكة وإمكاناتها الهائلة على مواجهة التحديات وتخطي الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا، ويؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على سلامة الحجيج وتيسير أدائهم مناسكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالأمن والأمان.

وعبّر "المعجب"؛ عن خالص شكره للحكومة الرشيدة، لدعمها غير المحدود للنيابة العامة ومنسوبيها ولجميع قطاعات الدولة العاملة خلال موسم حج هذا العام.