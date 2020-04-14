هل يشمل قرار التجديد بلا فحص استمارة منتهية منذ 3 أعوام؟ "المرور" يجيب

تجديد "رخص السير" إلكترونيًّا عبر "أبشر" دون "الشهادة الفنية الدورية" يتفاعل

أعلنت إدارة المرور، عبر صفحتها على "تويتر"، أن قرار تجديد استمارة دون الحاجة إلى فحص المركبة يشمل حتى المنتهية منذ أكثر من عام؛ وذلك لإغلاق محطات الفحص تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ تزامنًا مع أزمة فيروس "كورونا".

جاء توضيح "المرور"، ردًّا على عدد من الاستفسارات حول ما إذا كان القرار يشمل الاستمارة المنتهية منذ أكثر من ثلاثة أعوام؛ مبينًا أنه يشترط لإتمام ذلك أن يكون التأمين ساري المفعول.

وكانت إدارة المرور السعودي، قد أعلنت، أمس، أنه تسهيلًا على المستفيدين من خدماته؛ أصبح بالإمكان تجديد "رخص السير" إلكترونيًّا عبر منصة "أبشر" دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري.

وكان الفحص الدوري للسيارات بالمملكة وبناءً على التعليمات الصادرة من الجهات المختصة المتضمنة اتخاذ الخطوات الاحترازية والوقائية كافة لمنع انتشار فيروس كورونا، قد حدد محطات عدة بمواعيد محددة.

وتَقرر تعليق العمل في محطات الفحص الفني الدوري للسيارات بالرياض1 الرياض2، جدة1، جدة2، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الهفوف، تبوك الدمام، الطائف، حتى إشعار آخر.

فيما سُمح بالعمل لمحطات الفحص الفني في: (القصيم، الخرج، أبها، جيزان، نجران، حائل، ينبع، حفر الباطن، الرس، الجوف، بيشة، المجمعة، الخرمة، الباحة، محايل عسير، عرعر، الخفجي، القريات، وادي الدواسر) من الساعة 7 صباحًا إلى 2 ظهرًا من السبت إلى الخميس.