بمناسبة زيارة الملك سلمان.. نشر صورة نادرة لزيارة "المؤسس" للمنطقة الشرقية قبل 80 عامًا

أظهرت اصطفاف حرس الشرف لتحيته

تزامنًا مع الزيارة الحالية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى المنطقة الشرقية، نشرت دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها في "تويتر" صورة نادرة، توثق زيارة "المؤسس" إلى المنطقة الشرقية عام ١٩٣٩م.



وأظهرت الصورة اصطفاف حرس الشرف لتحية الملك عبدالعزيز عند قدوم موكبه.