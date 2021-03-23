"الزكاة" تضبط 1000 مخالفة ضريبية خلال أسبوع

خلال تنفيذها لـ8 آلاف زيارة تفتيشية بمختلف المدن

ضبطت الفرق الرقابية والميدانية بالهيئة العامة للزكاة والدخل 1.067 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة، وذلك خلال تنفيذها لـ8.049 زيارة تفتيشية في الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة الأسبوع الماضي.

وتنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، وعدم تحصيل الضريبة، إضافة إلى تحصيل ضريبة أعلى من النسبة الأساسية، حيث ضُبطت هذه المخالفات في عدة قطاعات، من أبرزها: البيع بالتجزئة، والعقار، والذهب.

وذكرت هيئة الزكاة والدخل بأن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة كان بفضل بلاغات المستهلكين الواردة إليها عبر قنوات التبليغ الرسمية، وذلك بعد أن تلقي قسم الرقابة والتفتيش في الهيئة 212 بلاغاً في نفس الفترة.

وأفادت الهيئة بأن زياراتها التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية تأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بواسطة الفرق الرقابية والتفتيشية، بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

وجَدَّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة، كما تدعو جميع المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% وأي مخالفات ضريبية أخرى، وذلك من خلال استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة (gazt.gov.sa).

وتقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2.5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.