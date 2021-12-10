"التحالف" يعلن: تنفيذ 36 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب والجوف والساحل الغربي خلال 24 ساعة الماضية

تدمير 18 آلية عسكرية والقضاء على أكثر من 205 عناصر إرهابية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ (31) عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأكد "التحالف" أن الاستهدافات دمرت (18) آلية عسكرية، وقضت على أكثر من (180) عنصراً إرهابياً.

كما أعلن "التحالف"، تنفيذ (5) عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن عمليات الساحل الغربي استهدفت آليات عسكرية، ومعدات ثقيلة والقضاء على (25) عنصراً إرهابياً.

وأكد "التحالف" دعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم.